СМИ: в мексиканском штате за сутки убили семь человек

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Сразу семь человек были убиты за сутки в мексиканском штате Пуэбла, в том числе трое – во время любительского футбольного матча.

По данным портала Proceso , неизвестные бандиты приехали на нескольких автомобилях на футбольное поле в районе Санта-Мария-Сальмимилулько и убили трех игравших там мужчин.

Это уже второе подобное убийство на футбольном поле в Мексике за последние дни. В воскресенье два человека также были убиты во время любительского матча в городе Чильпансинго штата Герреро.

Еще четыре человека были застрелены в населенном пункте Сан-Педро-Тлальтенанго. По предварительным данным, речь идет о выяснении отношений между бандами похитителей топлива из подземных трубопроводов. При этом четыре человека были убиты в тот момент, когда перевозили корову с целью продажи.