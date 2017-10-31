В США рассказали, где находится подозреваемый в атаке на посольство в Ливии

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Один из предполагаемых организаторов нападения на посольство США в ливийском Бенгази в 2012 году Мустафа аль-Имам в настоящее время находится в американской тюрьме, но за пределами США, сообщает министерство юстиции.

В понедельник задержание аль-Имама подтвердил президент США Дональд Трамп, который пообещал, что подозреваемый предстанет перед американским правосудием.

"Гражданин Ливии… аль-Имам находится под стражей в тюрьме США, и по прибытии в США он предстанет перед федеральной судьей в Вашингтоне, округ Колумбия", — говорится в сообщении минюста.

Где именно находится обвиняемый не уточняется. В настоящее время за пределами США официально действует одна тюрьма – на базе Гуантанамо на Кубе, где годами содержатся подозреваемые в терроризме иностранные граждане.

По данным минюста, аль-Имаму предъявлены, в частности следующие обвинения: убийство в ходе нападения на федеральный объект с применением оружия, заговор с целью оказания поддержки террористам и незаконный оборот оружия.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии. В атаке обвиняли ливийскую террористическую группировки "Ансар аш-Шариа", которая в мае 2017 года, по данным СМИ, сообщила о своем самороспуске.