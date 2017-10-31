Оппозиция Венесуэлы отказывается от участия в муниципальных выборах

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Три ведущие оппозиционные политические партии Венесуэлы заявили о своем отказе от участия в предстоящих 10 декабря муниципальных выборах.
С ним согласен и лидер партии "Справедливость – превыше всего" Томас Гуанипа. "Цель президента Николаса Мадуро – отвлечь внимание проведением муниципальных выборов, чтобы затем ускорить президентские выборы и не дать оппозиции шанса выдвинуть единого кандидата", — приводит портал Nacional заявление Гуанипы.
Национальный координатор "Народной воли" Фредди Гевара также заявил, что эта партия не примет участия в муниципальных выборах. "Ни один из наших членов не сможет выставить свою кандидатуру для этого процесса", – цитирует Universal слова Гевары.