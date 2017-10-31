Тиллерсон рассказал, до каких пор США останутся в Ираке

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. США останутся в Ираке до тех пор, пока не победят террористическую группировку "Исламское государство"*, заявил на слушаниях в комитете сената по международным делам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Премьер-министр (Ирака) не говорил, что американские войска должны покинуть (страну — ред.). Мы останемся в Ираке до тех пор, пока не победим ИГ*", — сказал Тиллерсон.

Отвечая на вопрос сенатора, на каких основаниях США будут оставаться в Ираке, госсекретарь сообщил, что страна это будет делать в рамках законов, разрешающих применение военной силы за рубежом, которые были приняты конгрессом США в 2001 и 2002 годах. "И мы находимся там также по приглашению иракского правительства", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

* Запрещенная в России террористическая группировка