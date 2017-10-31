Тиллерсон призвал разрешить использовать военную силу по всему миру

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения.
Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.
Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" ведется на основе разрешения, данного на военные действия против "Аль-Каиды" и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.