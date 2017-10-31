Ассанж рассказал, откуда Wikileaks получила электронную переписку Клинтон

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что "тысячи сообщений" электронной переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, опубликованные ресурсом, не были взломаны, их предоставил Государственный департамент США.

"Тысячи электронных сообщений Клинтон", опубликованные Wikileaks, не были взломаны, а получены от госдепа США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года", — заявил Ассанж в Twitter.

Ранее скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам. В рамках расследования она передала около 30 тысяч писем с личного сервера в распоряжение властей, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер. Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что эта находка не изменила позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".