СМИ: Пучдемон может нанять адвоката, защищавшего террористов ЭТА

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (312)

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бельгийский адвокат Пол Бекаэрт, заявивший о том, что будет представлять интересы бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, раньше выступал защитником членов баскской террористической группировки ЭТА, сообщает издание Vanguardia.

По информации издания, Бекаэрт представлял интересы членов ЭТА, пытавшихся получить убежище в Бельгии, в течение 30 лет.

Ранее сообщалось, что бельгийский адвокат Пол Бекаэрт (Paul Beckaert) заявил, что бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон нанял его в качестве защитника.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Ранее сообщалось, что ЭТА приняла решение сложить оружие 8 апреля.

Ранее в пресс-службе женералитета сообщили РИА Новости, что правительство Каталонии не располагает информацией о местонахождении бывшего председателя правительства этого испанского автономного сообщества Карлеса Пучдемона. Как сообщило ранее агентство EFE, Пучдемон из Каталонии доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя. По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают несколько бывших советников женералитета.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.