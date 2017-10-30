Трамп подтвердил задержание в Ливии подозреваемого в теракте в Бенгази

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил в заявлении задержание в Ливии подозреваемого в теракте в Бенгази Мустафы аль-Имама.

"Вчера по моему приказу силы США схватили в Ливии Мустафу аль-Имама. Благодаря этой успешной операции аль-Имам предстанет перед судом в США за ту предположительную роль, которую он играл в нападении 11 сентября 2012 года в Бенгази, которое повлекло за собой смерть посла Кристофера Стивенса, а также Глена Доэрти, Шона Смита и Тайрона Вудса — четырех смелых американцев, которые служили нашей стране", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.