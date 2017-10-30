В США предъявили первые обвинения в рамках "российского дела"

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Утро понедельника в США началось с предъявления первых обвинений в рамках "российского расследования", проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.
Стоит отметить, что спецпрокурор в США, проводя расследования в рамках какого-либо дела, может расследовать и другие преступления, совершенные конкретным лицом.
Так случилось и с Манафортом и Гейтсом, обвинения против которых, по сути, не связаны с вопросом о "российском вмешательстве". Обвинительное заключение против них содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах.
СМИ сообщают, что Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест.
В понедельник также стало известно и о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.
Украина в деле по России
Задержание Манафорта не стало сюрпризом, так как СМИ уже давно сообщали о начале расследования по отмыванию денег в отношении него.
"Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010–2014 годах, — а также самого Януковича и Оппозиционного блока, преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", — говорится в обвинительном заключении.
В частности, в заключении говорится, что лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.
"Манафорт отмыл более 18 миллионов долларов, которые были использованы для приобретения собственности, товаров и услуг в США. Этот доход он скрыл от министерства финансов США, министерства юстиции и других учреждений. Гейтс перевел более 3 миллионов долларов с офшорных счетов на другие счета, которые он контролировал", — говорится в обвинительном заключении. Также указаны названия более чем 30 компаний в США, на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Великобритании, которые предположительно использовались для отмывания денег.
Обвинение выдвинуто по 12 пунктам. Первый пункт — сговор против США — выдвинут против Манафорта и Гейтса за то, что они "умышленно вступили в сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, мешая, препятствуя, устраивая обструкцию и подрывая законную деятельность правительства в лице министерства юстиции и министерства финансов, а также с целью совершать преступления против США", говорится в заключении.
Также в списке обвинений — сговор с целью отмывания средств, отказ в уведомлении о транзакциях с иностранными банками, работа в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства, дача ложных показаний по закону об иностранных агентах, а также лжесвидетельство. Помимо длительных сроков тюремного заключения, которые грозят обвиняемым, прокуратура также требует компенсации нанесенного ими ущерба.
Трамп: "СГОВОРА НЕТ!"
"Прошу прощения, но это было до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари и не демократы находятся в центре внимания?" — написал президент в Twitter.
"Кроме того, НЕТ СГОВОРА!" — добавил Трамп, очевидно, имея в виду вменяемый ему сговор с Россией и ее представителями для победы на выборах-2016, на которых он обошел Клинтон.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на источник, приближенный к президенту, Трамп, вероятно, позже скажет, что сочувствует Манафорту и его семье, но это "не имеет никакого отношения к нам или кампании".
Ложные показания и организация встречи с российским руководством
В понедельник также были опубликованы материалы по делу экс-советника предвыборного штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Он пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.
"К примеру, Пападопулос неверно описал его взаимодействие с определенными иностранными лицами, которые обсуждали "грязь", связанную с электронной перепиской тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон", — говорится в документе.
Документ также содержит информацию о том, как Пападопулос пытался организовать встречи между Трампом и руководством РФ в 2016 году.
Пападопулос утверждал ФБР, что встречался с "племянником президента России Владимира Путина" и послом России в Великобритании.
"Примерно 24 марта 2016 года, за три дня до объявления штаба о назначении советников по международной политике, включая Пападопулоса, Пападопулос послал электронное письмо официальным лицам штаба о том, что он "только что закончил очень продуктивный ланч со своим хорошим другом (имя не названо, но сообщается, что это профессор в Лондоне и гражданин средиземноморской страны — ред.), который представил меня племяннице Путина и российскому послу в Лондоне, который также работает заместителем министра иностранных дел", — говорится в документе, подписанном спецагентом ФБР Робертом Гиббсом. Послом РФ в Лондоне является Александр Яковенко, который занимал должность замглавы МИД РФ до 2011 года.
Также Пападопулос впоследствии узнал, что женщина, которую он принял за "племянницу Путина", в действительности родственницей российского президента не являлась, говорится в документе.
Далее в тексте документа суда отмечается, что примерно 18 апреля 2016 года "иностранный контакт №1" отправил электронное письмо Пападопулосу, отметив, что у него был "долгий разговор в Москве с дорогим другом (имя не названо, далее по тексту документа — "иностранный контакт №2")… о возможной встрече. "Иностранный контакт №2" готов встретиться с тобой в Лондоне (США или Москве). Я свяжу вас, чтобы обсудить время и место возможной встречи", — говорится в материалах.
Далее из электронной переписки следует, что "иностранный контакт №2" является гражданином РФ с доступом к официальным представителям российского правительства, отмечается в документе.
"Примерно 4 мая 2016 года "иностранный контакт №2" проинформировал Пападопулоса по электронной почте о своем разговоре "с коллегами из МИД (РФ)". "Они открыты к сотрудничеству. Один из вариантов — организовать встречу с североамериканским департаментом, если вы будете в Москве", — следует из заявления.
А 8 мая 2016 года "иностранный контакт №2" отправил электронное письмо Пападопулосу и "иностранному контакту №1" о том, чтобы связать Пападопулоса с "главой американского департамента в МИД (РФ)", утверждается в материалах.
Как "стряпался" документ
"Мне очень "понравился" фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была", — заявила Захарова, выступая на телеканале "Россия 1".
Тимошенко в 2007–2010 годах была премьер-министром Украины. Во втором туре президентских выборов 2010 года получила 45,47% голосов избирателей, на 3% меньше Виктора Януковича. До Януковича президентом Украины был Виктор Ющенко (2005-2010 годы).
По оценке Захаровой, "это очень важный момент, который показывает то, как в очередной раз стряпался, делался, готовился этот документ". "Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может", — отметила она.
Обвинения бросают тень на Трампа
"Конечно, такого рода обвинения в отношении человека, который некоторое время руководил предвыборным штабом Трампа, бросают серьезную тень и на самого Трампа", — сказал Батюк РИА Новости.
"Трамп этого Манафорта сменил еще в 2016 году и у президента США самый широкий спектр возможностей в этой ситуации. Он может заявить о том, что он раскусил этого Манафорта еще до того, как стал президентом США. В любом случае — это еще один залп в этой бесконечной американской холодной гражданской войне, которая продолжается с президентских выборов 2016 года", — отметил эксперт.
В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключил, что среди обвиняемых по делу об отмывании денег против Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, могут оказаться украинские граждане.
По мнению Бортника, в какой-то мере дело Манафорта может иметь "украинские корни". Он напомнил, что в свое время именно Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло информацию о якобы получении Манафортом денег Януковича, что осложнило отношения Киева с тогда еще кандидатом в президенты США Трампом.