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В США предъявили первые обвинения в рамках "российского дела"

22:5330.10.2017
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© AP Photo / Mary AltafferПол Манафорт. Архивное фотоПол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Утро понедельника в США началось с предъявления первых обвинений в рамках "российского расследования", проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером.

Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Белом доме рассказали, какую роль в штабе Трампа играл Пападопулос
Так, бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.

Стоит отметить, что спецпрокурор в США, проводя расследования в рамках какого-либо дела, может расследовать и другие преступления, совершенные конкретным лицом.

Так случилось и с Манафортом и Гейтсом, обвинения против которых, по сути, не связаны с вопросом о "российском вмешательстве". Обвинительное заключение против них содержит 12 пунктов: сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах.

СМИ сообщают, что Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест.

В понедельник также стало известно и о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с российскими властями
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Украина в деле по России

Задержание Манафорта не стало сюрпризом, так как СМИ уже давно сообщали о начале расследования по отмыванию денег в отношении него.

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Архивное фото
© Фото : аккаунт Джорджа Пападопулоса в сети LinkedIn
Экс-советник штаба Трампа Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР
Как следует из обвинительного заключения, Манафорт и его деловой партнёр Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

"Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010–2014 годах, — а также самого Януковича и Оппозиционного блока, преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", — говорится в обвинительном заключении.

В частности, в заключении говорится, что лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.

"Манафорт отмыл более 18 миллионов долларов, которые были использованы для приобретения собственности, товаров и услуг в США. Этот доход он скрыл от министерства финансов США, министерства юстиции и других учреждений. Гейтс перевел более 3 миллионов долларов с офшорных счетов на другие счета, которые он контролировал", — говорится в обвинительном заключении. Также указаны названия более чем 30 компаний в США, на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Великобритании, которые предположительно использовались для отмывания денег.

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Архивное фото
© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North America
Белый дом: обвинения против Манафорта не имеют отношения к Трампу
Также, по заявлению прокуроров, Манафорт и Гейтс нарушили американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который требует от лиц и компаний, занимающихся лоббистской деятельностью от лица иностранного правительства, регистрироваться в минюсте США. При этом Манафорт неоднократно общался лично и в переписке с президентом Украины Януковичем, говорится в заключении.

Обвинение выдвинуто по 12 пунктам. Первый пункт — сговор против США — выдвинут против Манафорта и Гейтса за то, что они "умышленно вступили в сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, мешая, препятствуя, устраивая обструкцию и подрывая законную деятельность правительства в лице министерства юстиции и министерства финансов, а также с целью совершать преступления против США", говорится в заключении.

Также в списке обвинений — сговор с целью отмывания средств, отказ в уведомлении о транзакциях с иностранными банками, работа в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства, дача ложных показаний по закону об иностранных агентах, а также лжесвидетельство. Помимо длительных сроков тюремного заключения, которые грозят обвиняемым, прокуратура также требует компенсации нанесенного ими ущерба.

Трамп: "СГОВОРА НЕТ!"

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт покидает свой дом в Александрии
© AP Photo / Andrew Harnik
Полу Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы
Вскоре после предъявления обвинений Манафорту, Трамп написал у себя в Twitter, что выдвинутые против экс-руководителя его предвыборного штаба обвинения касаются его деятельности до работы в предвыборной кампании 2016 года.

"Прошу прощения, но это было до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Но почему не жуликоватая Хиллари и не демократы находятся в центре внимания?" — написал президент в Twitter.

"Кроме того, НЕТ СГОВОРА!" — добавил Трамп, очевидно, имея в виду вменяемый ему сговор с Россией и ее представителями для победы на выборах-2016, на которых он обошел Клинтон.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источник, приближенный к президенту, Трамп, вероятно, позже скажет, что сочувствует Манафорту и его семье, но это "не имеет никакого отношения к нам или кампании".

Ложные показания и организация встречи с российским руководством

В понедельник также были опубликованы материалы по делу экс-советника предвыборного штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Он пошел на сделку с правосудием и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова рассказала о неточностях в деле Манафорта
Как следует из документа суда, 27 января 2017 года Пападопулос дал "ложные показания и опустил существенные факты ФБР относительно его взаимодействия с иностранцами во время кампании, включая граждан РФ".

"К примеру, Пападопулос неверно описал его взаимодействие с определенными иностранными лицами, которые обсуждали "грязь", связанную с электронной перепиской тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон", — говорится в документе.

Документ также содержит информацию о том, как Пападопулос пытался организовать встречи между Трампом и руководством РФ в 2016 году.

Пападопулос утверждал ФБР, что встречался с "племянником президента России Владимира Путина" и послом России в Великобритании.

"Примерно 24 марта 2016 года, за три дня до объявления штаба о назначении советников по международной политике, включая Пападопулоса, Пападопулос послал электронное письмо официальным лицам штаба о том, что он "только что закончил очень продуктивный ланч со своим хорошим другом (имя не названо, но сообщается, что это профессор в Лондоне и гражданин средиземноморской страны — ред.), который представил меня племяннице Путина и российскому послу в Лондоне, который также работает заместителем министра иностранных дел", — говорится в документе, подписанном спецагентом ФБР Робертом Гиббсом. Послом РФ в Лондоне является Александр Яковенко, который занимал должность замглавы МИД РФ до 2011 года.

Также Пападопулос впоследствии узнал, что женщина, которую он принял за "племянницу Путина", в действительности родственницей российского президента не являлась, говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп прокомментировал обвинения в адрес Манафорта‍
"Пападопулос написал: "Темой обсуждения за ланчем было организовать встречу между нами и российским руководством, чтобы обсудить связи США и РФ при президенте Трампе. Они хотят принять нас в "нейтральном" городе или прямо в Москве. Они сказали, что руководство, включая Путина, готово встретиться с нами и господином Трампом, если будет заинтересованность", — говорится в документе.

Далее в тексте документа суда отмечается, что примерно 18 апреля 2016 года "иностранный контакт №1" отправил электронное письмо Пападопулосу, отметив, что у него был "долгий разговор в Москве с дорогим другом (имя не названо, далее по тексту документа — "иностранный контакт №2")… о возможной встрече. "Иностранный контакт №2" готов встретиться с тобой в Лондоне (США или Москве). Я свяжу вас, чтобы обсудить время и место возможной встречи", — говорится в материалах.

Далее из электронной переписки следует, что "иностранный контакт №2" является гражданином РФ с доступом к официальным представителям российского правительства, отмечается в документе.

"Примерно 4 мая 2016 года "иностранный контакт №2" проинформировал Пападопулоса по электронной почте о своем разговоре "с коллегами из МИД (РФ)". "Они открыты к сотрудничеству. Один из вариантов — организовать встречу с североамериканским департаментом, если вы будете в Москве", — следует из заявления.

А 8 мая 2016 года "иностранный контакт №2" отправил электронное письмо Пападопулосу и "иностранному контакту №1" о том, чтобы связать Пападопулоса с "главой американского департамента в МИД (РФ)", утверждается в материалах.

Как "стряпался" документ

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. 3 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Хантсман: в отношениях России и США есть "как сложности, так и возможности"
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в деле Манафорта есть неточности, которые показывают, как "стряпался" документ.

"Мне очень "понравился" фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была", — заявила Захарова, выступая на телеканале "Россия 1".

Тимошенко в 2007–2010 годах была премьер-министром Украины. Во втором туре президентских выборов 2010 года получила 45,47% голосов избирателей, на 3% меньше Виктора Януковича. До Януковича президентом Украины был Виктор Ющенко (2005-2010 годы).

По оценке Захаровой, "это очень важный момент, который показывает то, как в очередной раз стряпался, делался, готовился этот документ". "Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может", — отметила она.

Обвинения бросают тень на Трампа

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера, заявил адвокат
Как считает профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк, обвинения в адрес Манафорта бросают тень и на самого лидера США.

"Конечно, такого рода обвинения в отношении человека, который некоторое время руководил предвыборным штабом Трампа, бросают серьезную тень и на самого Трампа", — сказал Батюк РИА Новости.

"Трамп этого Манафорта сменил еще в 2016 году и у президента США самый широкий спектр возможностей в этой ситуации. Он может заявить о том, что он раскусил этого Манафорта еще до того, как стал президентом США. В любом случае — это еще один залп в этой бесконечной американской холодной гражданской войне, которая продолжается с президентских выборов 2016 года", — отметил эксперт.

В свою очередь, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключил, что среди обвиняемых по делу об отмывании денег против Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, могут оказаться украинские граждане.

По мнению Бортника, в какой-то мере дело Манафорта может иметь "украинские корни". Он напомнил, что в свое время именно Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло информацию о якобы получении Манафортом денег Януковича, что осложнило отношения Киева с тогда еще кандидатом в президенты США Трампом.

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