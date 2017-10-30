Бельгийский адвокат заявил, что Пучдемон нанял его для возможной защиты

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (311)

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бельгийский адвокат по правам человека Пол Бекаэрт (Paul Beckaert) заявил, что бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон нанял его в качестве защитника, сообщает испанское издание Vanguardia.

"Да, я адвокат Карлеса Пучдемона", — заявил Бекаэрт. "Если ему понадобится юридическая защита, я буду представлять его", — добавил адвокат.

По словам Бекаэрта, он "хорошо знает Испанию" и политические процессы в этой стране.

Бекаэрт заявил, что не может предсказать, получит ли Пучдемон убежище в Бельгии. "Могут попросить убежище, но я не могу предсказать, каким будет решение", — приводит издание его слова. Адвокат отметил, что в прошлом "выступал в защиту басков, и всегда бывают сюрпризы".

Ранее в пресс-службе женералитета сообщили РИА Новости, что правительство Каталонии не располагает информацией о местонахождении бывшего председателя правительства этого испанского автономного сообщества Карлеса Пучдемона.

Как сообщило ранее агентство EFE, Пучдемон из Каталонии доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя. По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают несколько бывших советников женералитета.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.