Глава полиции Украины выехал на место, где ранили Осмаева

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выехал на место обстрела автомобиля выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля в Киевской области.

"Сейчас на место события немедленно выехал глава Национальной полиции Сергей Князев, работают следственно-оперативные группы", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Это уже не первое покушение на их жизнь. В начале лета пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.