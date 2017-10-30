Под Киевом ранили подозреваемого в подготовке покушения на Путина

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. В Киевской области обстреляли автомобиль уроженца Чечни Адама Осмаева, которого ранее обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Его жена Амина Окуева, которая находилась в машине вместе с мужем, погибла, сообщил депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Автомобиль обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, написал Геращенко в Facebook.

По его словам, на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Это уже не первое покушение на жизнь Осмаева и Окуевой. В начале лета в украинской столице Осмаева ранили из пистолета, во время стрельбы Окуева ранила нападавшего.

Чеченец Адам Османов получил известность зимой 2012 года. Тогда в Одессе обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Один из задержанных рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В 2007 году ФСБ заявила о раскрытии другого теракта, когда в Москве в автомобиле была обнаружена взрывчатка. По улице, на которой эта машина стояла, должен был проезжать кортеж Рамзана Кадырова. В покушении заподозрили группу выходцев из Чечни, в том числе Осмаева. Но тогда Осмаева отпустили, после чего он покинул Россию.