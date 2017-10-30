ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, хотевший устроить встречу американского лидера с руководством РФ, действовал самостоятельно, а не по поручению штаба Трампа, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Он давил по этому вопросу, ему никто ничего не отвечал. Любые действия, которые он предпринимал, предпринимались по его собственной инициативе", — сказала Сандерс.

Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.

Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Как следует из документов суда, Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием о признании себя виновным в даче ложных показаний. Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого якобы была "грязь" на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.