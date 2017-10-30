Министр обороны Эстонии открыл новые казармы для военнослужащих НАТО

ТАЛЛИН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Юри Луйк в понедельник открыл в военном городке Тапа комплекс новых казарм для военнослужащих международного батальона НАТО и местных Сил обороны, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

В комплекс входят 20 зданий и построек, в том числе три казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания. Общая площадь комплекса — 38 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства составила 43 миллиона евро.

По словам Луйка, строительство комплекса показало, что Эстония может быстро и эффективно обеспечить прием и поддержку подразделений союзников по НАТО. "Прошло немногим более года после решения саммита НАТО в Варшаве о размещении военных контингентов альянса в странах Балтии и Польше. Сегодняшний день показал, что Эстония смогла быстро принять соответствующие решения и воплотить в жизнь строительство необходимой инфраструктуры для союзников и наших подразделений", — сказал министр.

Новые казармы построены с учетом современных требований и потребностей военнослужащих. В каждой казарме 300 спальных мест и 30 рабочих мест. В одной из казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания. Столовая располагается на площади 5,5 тысячи квадратных метров и является одной из самых больших в странах Балтии.

В соответствии с решением Варшавского саммита НАТО с апреля этого года в эстонском военном городке Тапа дислоцируется международный батальон Североатлантического альянса. Батальон НАТО возглавляет Великобритания.

В составе батальона — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих, Франция — более 300 военных. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих.