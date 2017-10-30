Федеральный суд США заблокировал запрет на службу трансгендеров в армии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров.

Ранее влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд против администрации Трампа за запрет трансгендерам служить в американской армии.

Как говорится в решении окружного судьи Коллин Коллар-Котелли, у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.

По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.