Федеральный суд США заблокировал запрет на службу трансгендеров в армии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров.
Как говорится в решении окружного судьи Коллин Коллар-Котелли, у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.
Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта". Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики". Согласно документу, запрет вступит в силу в марте 2018 года.
По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.