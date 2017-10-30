Белый дом: обвинения против Манафорта не имеют отношения к Трампу

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Выдвинутые в понедельник обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса не имеют никакого отношения к Трампу и деятельности его предвыборной кампании, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Сегодняшнее объявление не имеет ничего общего с президентом или его кампанией", — сказала пресс-секретарь президента США. Она отметила: "Мы с первого дня говорили о том, что нет свидетельств сговора с Россией".

Она отрицательно ответила на вопрос о том, планирует ли Трамп увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование в отношении связей его предвыборной кампании с Россией и вмешательства России в выборы в США. "Президент многократно говорил ранее, что у него нет планов менять что-либо", — сказала Сандерс.

"Мы с первого дня говорили о том, что нет свидетельств сговора с Россией", — отметила пресс-секретарь президента США.

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении говорится, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006-2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".