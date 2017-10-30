Спасатели не нашли относящихся к Ми-8 предметов на Шпицбергене

ЛОНГЙИР (Норвегия), 30 окт — РИА Новости. Группа спасателей МЧС России вернулась после обследования берега в зоне крушения российского вертолета Ми-8 возле архипелага Шпицберген: предметов, которые могли бы иметь отношение к вертолету, не обнаружено.

Несколько групп российских спасателей, которые утром в понедельник были направлены на поисковую операцию на берегу в зоне крушения вертолета, вернулись в Лонгйир. Четыре группы спасателей при участии сотрудников Международного Красного креста обследовали 22 километра побережья и не обнаружили никаких предметов, которые могли бы быть связаны с происшествием.

Ранее в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков распорядился продолжать работы.

В минувший четверг, 26 октября, вертолет компании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.