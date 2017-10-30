Манафорту в случае обвинения может грозить до 80 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Экс-руководителю предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту, против которого выдвинуты обвинения в отмывании денег и сговоре против США, может грозить до 80 лет тюрьмы, сообщает агентство Associated Press.
Как утверждает агентство, Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф, Гейтс может получить вплоть до 70 лет. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед федеральным судьей в Вашингтоне. Манафорт, как сообщает CNN, уже находится в суде.
Согласно обвинительному документу, лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета Манафорта и Гейтса прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания президента Украины Виктора Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.
Президент Трамп в связи с выдвижением обвинений заявил в понедельник, что они касаются деятельности Манафорта до его работы в предвыборной кампании.