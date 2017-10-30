В Армении после нападения на детсад завели дело

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Дело по статье "захват заложника" заведено по факту нападения на детский сад в армянском городе Армавир, сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"Дело возбуждено по статье "захват заложника". О других процессуальных действиях будет сообщено позднее", — сказала Трузян.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было. В заложниках находился трехлетний ребенок, после переговоров с преступником его вывела полиция.

Глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Напавший попытался нанести себе повреждения, что было пресечено сотрудниками полиции. Мужчина доставлен в больницу.