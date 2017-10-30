ЕСПЧ признал неприемлемыми 14 жалоб против России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми 14 жалоб, направленных против РФ и исключил их из списка дел, подлежащих рассмотрению, сообщается на сайте российского Минюста.

"Европейский суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости 14 жалоб на предполагаемые нарушения права на справедливое судебное разбирательство и права на уважение собственности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в деле "Горбунов против России" ЕСПЧ, согласившись с позицией Минюста РФ, признал спор урегулированным на национальном уровне. Судебное решение, послужившее основанием для жалобы в ЕСПЧ, было отменено судом надзорной инстанции.

Жалоба "Анурова против России" признана ЕСПЧ неприемлемой в связи со злоупотреблением правом на подачу жалобы, поскольку заявительница не уведомила суд о значительных изменениях в деле и вынесении национальными судами решений в ее пользу.

В делах "Салий против России" и "Янкевич против России" ЕСПЧ, рассмотрев представленные Минюстом России доказательства, не установил нарушения права на уважение собственности, отметив, что вынесенные по делам заявителей судебные решения являлись обоснованными, а присужденная им компенсация – справедливой.

Также не подлежащей рассмотрению в связи с нарушением шестимесячного срока для обращения в ЕСПЧ, установленного статьей 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, была признана жалоба В.С.Тимофеева, касающаяся, по мнению заявителя, процессуальных нарушений в ходе разбирательства в национальных судах.

Сообщается, что ЕСПЧ поддержал позицию Минюста РФ и расценил действия заявителей М.В.Быкова, Х.Х.Матиева, С.С.Шаповалова, В.И.Алиева, В.М.Цориева, Д.В.Шмырева, Т.И.Козловой и А.И.Козлова, а также Люблинской поместной церкви евангельских христиан Москвы как нежелание добиваться дальнейшего производства и исключил поданные ими жалобы из списка дел, подлежащих рассмотрению.