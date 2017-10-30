Отношения Пакистана и России способствуют стабильности в Азии, заявил посол

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудничество и близкие отношения между Пакистаном и Россией способствуют стабильности и миру в регионе Южной Азии, заявил посол Пакистана в РФ Кази Мохаммад Халилулла.
Посол отметил, что в последние несколько лет Исламабад и Москва показали, что являются надежными партнерами. "Обе стороны тесно работают над тем, чтобы реализовать потенциал сотрудничества в таких сферах, как энергетика", — добавил он.
По словам посла Пакистана, совместные военные учения стран стали регулярной составляющей сотрудничества Москвы и Исламабада в области обороны.