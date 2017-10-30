В Армении госпитализировали мужчину, захватившего здание детского сада

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Мужчина, захвативший здание детского сада в армянском Армавире, госпитализирован, сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было. В заложниках находился трехлетний ребенок, после переговоров с преступником его вывела полиция.

"Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Мужчина попытался нанести себе повреждения, что было пресечено сотрудниками полиции. Он доставлен в больницу, где в данный момент ему оказывается медицинская помощь", — написал Агаронян на своей странице в Facebook.