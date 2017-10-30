В Армении госпитализировали мужчину, захватившего здание детского сада

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Мужчина, захвативший здание детского сада в армянском Армавире, госпитализирован, сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян.
"Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Мужчина попытался нанести себе повреждения, что было пресечено сотрудниками полиции. Он доставлен в больницу, где в данный момент ему оказывается медицинская помощь", — написал Агаронян на своей странице в Facebook.