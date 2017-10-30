В партии фламандских националистов не подтвердили встречу с Пучдемоном

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Представитель партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс" (NVA), входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию, не подтвердил, что отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон якобы прибыл в Брюссель для встречи с политиками NVA.

"Представитель NVA заявил, что если Карлес Пучдемон и находится в Брюсселе, то это определенно не по приглашению NVA", — сообщила радиостанция Premiere. Ранее в понедельник она информировала, что Пучдемон приглашен в Брюссель на частную встречу с политиками NVA.

Нахождение в бельгийской столице Пучдемона и еще четырех-пяти экс-министров правительства Каталонии, о чем сообщали в понедельник испанские СМИ, до сих пор не подтверждено. В иммиграционной службе Бельгии это назвали слухами.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен, представляющий NVA, накануне не исключил возможность предоставления королевством политического убежища отстраненному от должности главе правительства Каталонии и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в этой связи, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.