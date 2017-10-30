Полиция проследит, чтобы каталонские политики освободили кабинеты

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Правительство Испании дало распоряжения сотрудникам каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra об их действиях в отношении тех политиков, которые были отстранены от своих должностей в Каталонии.

Согласно этому распоряжению, как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Испании, сотрудники полиции должны сопроводить бывших советников в их кабинеты, чтобы они могли забрать вещи. В случае если они будут отказываться выходить из кабинетов, будет составлен протокол, который позже передадут в суд. Правительство предупреждает, что если политики откажутся подчиняться и продолжат выполнять свои обязанности, это может представлять собой состав преступления – присвоение должностных полномочий.

Из всех 14 бывших руководителей женералитета, которые были уволены решением испанского правительства, в свой кабинет утром понедельника пришел только советник по территориям Жозеп Руль. Вскоре в кабинет поднялись два сотрудника правоохранительных органов, а сам Руль покинул здание, пояснив в соцсетях, что отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии. "Продолжаем намеченный рабочий план", — добавил политик.

Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками, сообщает агентства Efe со ссылкой на источники. Официально в МВД Испании РИА Новости не стали комментировать эту информацию. В иммиграционной службе Бельгии информацию назвали слухами.

По данным источников, в поездке Пучдемона сопровождают бывший советник (министр) управления и институциональных отношений женералитета Меритчель Боррас, бывший советник по вопросам здравоохранения правительства Каталонии Тони Комин, бывший советник внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн и бывший советник труда, социальных вопросов и семьи женералитета Долорс Басса, бывший советник по сельскому хозяйству Меритчель Серрет.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств в связи с провозглашением независимости региона после референдума.