Захарова назвала дело Манафорта фальшивкой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неточностях в деле Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, которые, по ее мнению, свидетельствуют об уровне этой "фальшивки".
Тимошенко в 2007-2010 годах была премьер-министром Украины. Во втором туре президентских выборов 2010 года получила 45,47% голосов избирателей, на 3% меньше Виктора Януковича. До Януковича президентом Украины был Виктор Ющенко (2005-2010 годы).
По оценке Захаровой, "это очень важный момент, который показывает то, как в очередной раз стряпался, делался, готовился этот документ". "Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может", — отметила она.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".