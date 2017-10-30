Захарова назвала дело Манафорта фальшивкой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неточностях в деле Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, которые, по ее мнению, свидетельствуют об уровне этой "фальшивки".

"Почему это все настолько фальшивка… Мне очень "понравился" фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была", — заявила Захарова, выступая на телеканале " Россия 1 ".

Тимошенко в 2007-2010 годах была премьер-министром Украины. Во втором туре президентских выборов 2010 года получила 45,47% голосов избирателей, на 3% меньше Виктора Януковича. До Януковича президентом Украины был Виктор Ющенко (2005-2010 годы).

По оценке Захаровой, "это очень важный момент, который показывает то, как в очередной раз стряпался, делался, готовился этот документ". "Вы прекрасно понимаете, что когда речь идет о серьезном расследовании, исследовании, таких вещей быть не может", — отметила она.

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении говорится, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".