Волкер: миротворцы в Донбассе позволят продвинуться в выполнении "Минска-2"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс позволит сторонам конфликта продвинуться в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе, считает спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Ранее Волкер заявил, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут до конца года не только подготовить, но и проголосовать за нее. Заявление Волкера озвучил депутат Верховной рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем по итогам встречи депутатов со спецпредставителем.

"Идея миротворческой миссии — разбить эту циклическую дискуссию, "что сначала — безопасность или политические шаги?" Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений, которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет", — заявил Волкер в интервью украинскому Hromadske.tv (Общественное ТВ), опубликованном на сайте канала в понедельник.

По его словам, проблема в выполнении минских соглашений заключается в том, что между сторонами конфликта нет доверия. Он отметил, что полного прекращения огня так и не произошло, поэтому Киев не смог перейти к выполнению остальных пунктов достигнутых в Минске договоренностей.

Волкер отметил, что после встреч с украинскими политиками увидел готовность двигаться в выполнении минских соглашений. "Во время разговоров с президентом, правительством, народными депутатами я увидел, что есть общее понимание: Украина должна восстановить контроль над этими территориями. И Минск — единственный доступный путь. Если условия выполнят обе стороны, Украина возобновит суверенитет, что и является конечной целью. Поэтому я считаю, что готовность двигаться есть", — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.