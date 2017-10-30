СМИ проследили путь Пучдемона из Каталонии в Брюссель

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (309)

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон из автономного сообщества доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя, передает агентство Efe.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии. Они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают бывший советник (министр) управления и институциональных отношений женералитета Меритчель Боррас, бывший советник по вопросам здравоохранения правительства Каталонии Тони Комин, бывший советник внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн, бывший советник труда, социальных вопросов и семьи женералитета Долорс Басса, а также бывший советник по сельскому хозяйству Меритчель Серрет. Ранее газета Pais сообщала о четырех экс-советниках, сопровождающих Пучдемона.

Ряд испанских СМИ ранее в понедельник сообщил, что Пучдемон уже находится в Брюсселе. В иммиграционной службе Бельгии эту информацию назвали слухами.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции.

После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.