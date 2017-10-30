СМИ проследили путь Пучдемона из Каталонии в Брюссель

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон из автономного сообщества доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя, передает агентство Efe.
По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают бывший советник (министр) управления и институциональных отношений женералитета Меритчель Боррас, бывший советник по вопросам здравоохранения правительства Каталонии Тони Комин, бывший советник внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн, бывший советник труда, социальных вопросов и семьи женералитета Долорс Басса, а также бывший советник по сельскому хозяйству Меритчель Серрет. Ранее газета Pais сообщала о четырех экс-советниках, сопровождающих Пучдемона.
Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции.
После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".