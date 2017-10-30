Волкер отказался обсуждать миротворческую миссию в Донбассе с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske ("Общественное ТВ") заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Волкер в пятницу прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН". Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.
"Думаю, касательно этого (участия ДНР и ЛНР в процессе размещения миссии — ред.) вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место", — заявил Волкер, отвечая на вопрос какова роль ДНР и ЛНР в размещении миссии ООН.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений.
Представители самопровозглашенных республик неоднократно подчеркивали, что вопрос миротворцев в соответствии с минскими соглашениями должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу процесс мирного урегулирования.