В Сербии стартовал внутренний диалог по проблеме Косово

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Рабочая группа по поддержке внутреннего диалога о Косово и Метохии (КиМ) правительства Сербии приступила к работе в понедельник и назначила первое экспертное обсуждение проблемы на вторник, 31 октября, сообщила канцелярия по КиМ при кабмине.

Рабочая группа была основана 16 октября, в нее вошли представители министерств и ведомств во главе с директором канцелярии по КиМ Марко Джуричем. В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что предложение решения проблемы самопровозглашенной республики Косово будет подготовлено Белградом к марту 2018 года.

Он отказался конкретизировать содержание ожидаемого решения, которое должно стать итогом внутреннего диалога с участием Сербской академии наук, Сербской православной церкви, политических кругов и общественности по косовской проблеме.

"Члены рабочей группы утвердили, что диалог будет проходить в форме круглых столов, конференций и дискуссионных площадок, а первое экспертное обсуждение, которое соберет преподавателей юридических факультетов в Сербии пройдет уже завтра в Белграде", — говорится в сообщении канцелярии по КиМ.

Отмечается, что внутренний диалог получит свою страницу в интернете и социальных сетях, поэтому члены рабочей группы на первом заседании также утвердили его логотип.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Сербия настаивает на политическом решении вопроса путем переговоров с Приштиной, без вооруженных конфликтов, подобных прошедшему в 1998–1999 годах.