В Таджикистане запретили курение кальянов

ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости. После принятия нижней палатой парламента Таджикистана закона "Об ограничении использования табачных изделий" в стране под запрет попало курение кальяна, сообщает Sputnik Таджикистан.

Документ запрещает курение сигарет и кальяна внутри помещений: баров, кафе и ресторанов. На упаковках табака должны быть размещены предупреждения о вреде его употребления.

Новый закон запрещает поштучную продажу сигарет: теперь в продаваемой пачке их должно быть не менее 20 штук.

Зоны, где можно курить табачные изделия, существенно ограничат. Запрет будет действовать в административных зданиях, рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, лифтах, подземных переходах, аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях и общественном транспорте.

Председатель Совета по общественному здоровью и демографии Дарья Халтурина на примере российского опыта рассказала, что "люди быстро понимают, насколько это дурная привычка". По ее мнению, заявления о недовольстве населения ограничением курения — это миф, поддерживаемый в основном табачной индустрией.

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