Пучдемон уехал в Бельгию вместе с советниками правительства, пишут СМИ

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (306)

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отправился в Бельгию вместе с четырьмя бывшими советниками, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в МВД,

По данным источников, в поездке Пучдемона сопровождают бывший советник (министр) управления и институциональных отношений Женералитета (правительства) Меритчель Боррас, бывший советник по вопросам здравоохранения правительства Каталонии Тони Комин, бывший советник (министр) внутренних дел каталонского правительства Жоаким Форн и бывший советник (министр) труда, социальных вопросов и семьи Женералитета Долорс Басса.

Ряд испанских СМИ ранее в понедельник сообщил, что Пучдемон уже находится в Брюсселе. В иммиграционной службе Бельгии эту информацию назвали слухами.

После появившихся в СМИ сообщениях о том, что Пучдемон уехал в Бельгию, бывший депутат коалиции JxSi ("Вместе за "да") и певец Луис Льяк, чья песня "Столб" стала одним их главных символом сторонников независимости, назвал Пучдемона "президентом Республики в изгнании".

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. "Решение должен будет принимать судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому", — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию "Новый фламандский альянс" (N-VA).

После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.