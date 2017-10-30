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Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с российскими властями

18:3630.10.2017
(обновлено: 18:39 30.10.2017)
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© AFP 2017 / Jim Watson Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием о признании себя виновным в даче ложных показаний.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 
CNN: советник Трампа пытался устроить встречу членов его штаба с Путиным
Пападопулос утверждал ФБР, что встречался с "племянником президента России Владимира Путина" и послом России в Великобритании.

"Примерно 24 марта 2016 года, за три дня до объявления штаба о назначении советников по международной политике, включая Пападопулоса, Пападопулос послал электронное письмо официальным лицам штаба о том, что он "только что закончил очень продуктивный ланч со своим хорошим другом (имя не названо, но сообщается, что это профессор в Лондоне и гражданин средиземноморской страны — ред.), который представил меня племяннице Путина и российскому послу в Лондоне, который также работает заместителем министра иностранных дел", — говорится в документе, подписанном спецагентом ФБР Робертом Гиббсом. Послом РФ в Лондоне является Александр Яковенко, который занимал должность замглавы МИД РФ до 2011 года.

Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Архивное фото
© Фото : аккаунт Джорджа Пападопулоса в сети LinkedIn
Экс-советник штаба Трампа Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР
Также Пападопулос впоследствии узнал, что женщина, которую он принял за "племянницу Путина", в действительности родственницей российского президента не являлась, говорится в документе.

"Пападопулос написал: "Темой обсуждения за ланчем было организовать встречу между нами и российским руководством, чтобы обсудить связи США и РФ при президенте Трампе. Они хотят принять нас в "нейтральном" городе или прямо в Москве. Они сказали, что руководство, включая Путина, готово встретиться с нами и господином Трампом, если будет заинтересованность", — говорится в документе.

Далее в тексте документа суда отмечается, что примерно 18 апреля 2016 года "иностранный контакт №1" отправил электронное письмо Пападопулосу, отметив, что у него был "долгий разговор в Москве с дорогим другом (имя не названо, далее по тексту документа – "иностранный контакт №2")… о возможной встрече. "Иностранный контакт №2" готов встретиться с тобой в Лондоне (США или Москве). Я свяжу вас, чтобы обсудить время и место возможной встречи", — говорится в материалах.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, File
РСМД: советник Трампа пытался организовать его приезд в Россию в 2016 году
Далее из электронной переписки следует, что "иностранный контакт №2" является гражданином РФ с доступом к официальным представителям российского правительства, отмечается в документе.

"Примерно 4 мая 2016 года "иностранный контакт №2" проинформировал Пападопулоса по электронной почте о своем разговоре "с коллегами из МИД (РФ)". "Они открыты к сотрудничеству. Один из вариантов – организовать встречу с североамериканским департаментом, если вы будете в Москве", — следует из заявления.

А 8 мая 2016 года "иностранный контакт №2" отправил электронное письмо Пападопулосу и "иностранному контакту №1" о том, чтобы связать Пападопулоса с "главой американского департамента в МИД (РФ)", утверждается в материалах.

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