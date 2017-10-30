В Курдистане заявили, что недооценили реакцию Ирана и Турции на референдум

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. Архивное фото

КАИР, 30 окт — РИА Новости. Эскалация событий в иракском Киркуке между курдскими формированиями пешмерга и иракской армией стала следствием недооценки реакции таких стран, как Иран и Турция, заявил РИА Новости официальный представитель партии Патриотический союз Курдистана Саади Пира.

Киркук ранее стал ареной противостояния Багдада и курдской автономии, проведшей 25 сентября без согласия центральных властей референдум о независимости. Багдад после референдума принял решение вновь развернуть свои войска в провинции, которую курды контролировали последние годы, хотя она не входит в автономию по конституции.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки, затем режим прекращения огня был продлен.

"События в Киркуке стали следствием неточной оценки после референдума: мы недооценили реакцию региональных государств после референдума, особенно Ирана и Турции. Они поддержали Ирак в вопросе спорных территорий и против пешмерги. Это пугает, особенно в будущем", — заявил Пира, входящий в состав комитета по переговорам с Багдадом.

По его словам, пешмерга покинула Киркук, чтобы сохранить жизни людей и избежать "повторения событий в Ракке, Алеппо и Мосуле". "Думаю, что невозможно сравнивать иракскую армию и народное ополчение со всеми их арсеналами оружия, в том числе тяжелого, с пешмергой", — заявил депутат.

По его словам, проходящие сейчас встречи иракской армии и пешмерги по разграничению границ являются скорее "формальными".