В Курдистане заявили, что недооценили реакцию Ирана и Турции на референдум

КАИР, 30 окт — РИА Новости. Эскалация событий в иракском Киркуке между курдскими формированиями пешмерга и иракской армией стала следствием недооценки реакции таких стран, как Иран и Турция, заявил РИА Новости официальный представитель партии Патриотический союз Курдистана Саади Пира.
Киркук ранее стал ареной противостояния Багдада и курдской автономии, проведшей 25 сентября без согласия центральных властей референдум о независимости. Багдад после референдума принял решение вновь развернуть свои войска в провинции, которую курды контролировали последние годы, хотя она не входит в автономию по конституции.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки, затем режим прекращения огня был продлен.
По его словам, пешмерга покинула Киркук, чтобы сохранить жизни людей и избежать "повторения событий в Ракке, Алеппо и Мосуле". "Думаю, что невозможно сравнивать иракскую армию и народное ополчение со всеми их арсеналами оружия, в том числе тяжелого, с пешмергой", — заявил депутат.
По его словам, проходящие сейчас встречи иракской армии и пешмерги по разграничению границ являются скорее "формальными".