Взятый в Армении в заложники ребенок не пострадал

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Взятый в армянском Армавире в заложники трехлетний ребенок не пострадал, продолжаются переговоры с преступником, сообщил журналистам представитель полиции Мартун Симонян.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). Информации о пострадавших не было. Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян заявил РИА Новости, что один ребенок остается в заложниках.

"По предварительным данным, ребенок не пострадал. Сейчас внутри здания остаются только трехлетний ребенок, ворвавшийся в здание мужчина, а также первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян и другие высокопоставленные полицейские", — сказал Симонян.

Он добавил, что информации о госпитализированных в результате нападения из больниц не поступало.