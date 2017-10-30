Взятый в Армении в заложники ребенок не пострадал

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. Взятый в армянском Армавире в заложники трехлетний ребенок не пострадал, продолжаются переговоры с преступником, сообщил журналистам представитель полиции Мартун Симонян.
"По предварительным данным, ребенок не пострадал. Сейчас внутри здания остаются только трехлетний ребенок, ворвавшийся в здание мужчина, а также первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян и другие высокопоставленные полицейские", — сказал Симонян.
Он добавил, что информации о госпитализированных в результате нападения из больниц не поступало.