Действующий глава Кении победил на повторных президентских выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на повторных выборах главы государства с 98% голосов, передает издание Daily Nation со ссылкой на избирательную комиссию.

Сообщается, что явка на выборах президента составила 38,84%.

Как заявил председатель избирательной комиссии Вафула Чебукати, выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.

Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Верховный суд счел, что выборы главы государства были организованы независимой избирательной комиссией не в полном соответствии с конституцией страны и сопровождались нарушениями. В связи с этим выборы были переназначены на 26 октября.

Лидер оппозиции Кении Раила Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". За день до их проведения политик призвал своих сторонников всячески избегать голосования и не организовывать протестов в целях безопасности.