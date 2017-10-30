Действующий глава Кении победил на повторных президентских выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на повторных выборах главы государства с 98% голосов, передает издание Daily Nation со ссылкой на избирательную комиссию.
Сообщается, что явка на выборах президента составила 38,84%.
Как заявил председатель избирательной комиссии Вафула Чебукати, выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие.
Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.
Лидер оппозиции Кении Раила Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". За день до их проведения политик призвал своих сторонников всячески избегать голосования и не организовывать протестов в целях безопасности.