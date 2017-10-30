Обвинения в адрес Манафорта бросают тень и на Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес бывшего главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта бросают тень и на самого лидера США, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

"Конечно, такого рода обвинения в отношении человека, который некоторое время руководил предвыборным штабом Трампа, бросают серьезную тень и на самого Трампа", — сказал Батюк.

"Трамп этого Манафорта сменил еще в 2016 году и у президента США самый широкий спектр возможностей в этой ситуации. Он может заявить о том, что он раскусил этого Манафорта еще до того, как стал президентом США. В любом случае — это еще один залп в этой бесконечной американской холодной гражданской войне, которая продолжается с президентских выборов 2016 года", — отметил эксперт.

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении говорится, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006-2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".