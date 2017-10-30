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Эксперт: среди обвиняемых в деле Манафорта могут оказаться граждане Украины

18:1130.10.2017
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© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North AmericaПол Манафорт. Архивное фотоПол Манафорт. Архивное фото
© AFP 2017 / Chip Somodevilla / Getty Images North America

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает, что среди обвиняемых по делу об отмывании денег против Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, могут оказаться украинские граждане.

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
США попытаются "замять" обвинение Манафорта, считает эксперт
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах, при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов. Лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания бывшего украинского лидера Виктора Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.

По мнению Бортника, в какой-то мере дело Манафорта может иметь "украинские корни". Он напомнил, что в свое время именно Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло информацию о якобы получении Манафортом денег Януковича, что осложнило отношения Киева с тогда еще кандидатом в президенты США Трампом.

Пол Манафорт. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
Манафорта обвинили в отмывании денег, полученных за работу на Украину
"Думаю, что украинское досье, которое могла передать украинская власть американскому правосудию, безусловно, сделало позицию Трампа тогда и Манафорта сейчас намного слабее. Если американские следователи будут последовательны и пройдут через все звенья этой цепи, то они могут выйти на некоторых украинских олигархов, которые оплачивали услуги Пола Манафорта американскими деньгами. Потенциально через какое-то время среди обвиняемых в схемах Пола Манафорта могут оказаться украинские граждане", — сказал Бортник в понедельник РИА Новости. Политолог считает, что в ближайшее время эта ситуация не повлияет на украинскую политику.

В августе в разгар президентской избирательной гонки в США Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" украинской Партии регионов. Этот факт не был подтвержден украинскими следователями.

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