Ученые исследуют мозг стрелка из Лас-Вегаса, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии несколько месяцев будут заниматься исследованием мозга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, чтобы выявить возможные неврологические отклонения, сообщил телеканал ABC со ссылкой на власти Лас-Вегаса и экспертов.
По словам президента национальной ассоциации судмедэкспертов Брайна Питерсона, который не занимается делом Пэддока, изначальная процедура исследования стандартная для при любом вскрытии и включает рассечение мозга и визуальное обнаружение опухоли, асимметрии и мозгового кровотечения. Дальнейшее изучение уже предполагает изучение мозговой ткани с помощью микроскопа, а также исследование на молекулярном уровне, передает телеканал.
Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.