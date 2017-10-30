Ученые исследуют мозг стрелка из Лас-Вегаса, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии несколько месяцев будут заниматься исследованием мозга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, чтобы выявить возможные неврологические отклонения, сообщил телеканал ABC со ссылкой на власти Лас-Вегаса и экспертов.

По данным телеканала, визуальная проверка мозга Пэддока, которая проходила во время вскрытия, не выявила каких-либо отклонений. Ученые Стэнфордского университета исследуют ткань головного мозга Пэддока чтобы выяснить, не страдал ли он неврологическими заболеваниями, такими как инсульты, сосудистые заболевания, опухоли, некоторые типы эпилепсии, рассеянный склероз, дегенеративные расстройства, травматические нарушения или инфекции.

По словам президента национальной ассоциации судмедэкспертов Брайна Питерсона, который не занимается делом Пэддока, изначальная процедура исследования стандартная для при любом вскрытии и включает рассечение мозга и визуальное обнаружение опухоли, асимметрии и мозгового кровотечения. Дальнейшее изучение уже предполагает изучение мозговой ткани с помощью микроскопа, а также исследование на молекулярном уровне, передает телеканал.

Однако, как отмечают эксперты, в случае обнаружения патологии нельзя будет сделать однозначный вывод, что именно она побудила или оказала влияние на решение Пэддока совершить массовое убийство. Невролог Дуглас Филдс, занимающийся изучение цепочки гнева в мозговых системах, отметил, что подобные патологии мозга редко приводят к таким жестокостям, как массовый расстрел или теракт. По его словам, гораздо чаще преступники страдают психическими заболеваниями и антисоциальным поведением, уточняет телеканал.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.