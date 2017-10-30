РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Ученые исследуют мозг стрелка из Лас-Вегаса, сообщили СМИ

18:1030.10.2017
(обновлено: 18:12 30.10.2017)
01091
© РИА Новости / Богдановский АлексейВыбитое окно, откуда велась стрельба по людям, высвечивается в правой части фасада отеля Mandalay Bay. Архивное фотоВыбитое окно, откуда велась стрельба по людям, высвечивается в правой части фасада отеля Mandalay Bay. Архивное фото
© РИА Новости / Богдановский Алексей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии несколько месяцев будут заниматься исследованием мозга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, чтобы выявить возможные неврологические отклонения, сообщил телеканал ABC со ссылкой на власти Лас-Вегаса и экспертов.

Вид на место трагедии из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. 3 октября 2017
© РИА Новости / Богдановский Алексей
Брата стрелка из Лас-Вегаса арестовали за хранение детской порнографии
По данным телеканала, визуальная проверка мозга Пэддока, которая проходила во время вскрытия, не выявила каких-либо отклонений. Ученые Стэнфордского университета исследуют ткань головного мозга Пэддока чтобы выяснить, не страдал ли он неврологическими заболеваниями, такими как инсульты, сосудистые заболевания, опухоли, некоторые типы эпилепсии, рассеянный склероз, дегенеративные расстройства, травматические нарушения или инфекции.

По словам президента национальной ассоциации судмедэкспертов Брайна Питерсона, который не занимается делом Пэддока, изначальная процедура исследования стандартная для при любом вскрытии и включает рассечение мозга и визуальное обнаружение опухоли, асимметрии и мозгового кровотечения. Дальнейшее изучение уже предполагает изучение мозговой ткани с помощью микроскопа, а также исследование на молекулярном уровне, передает телеканал.

Фотография Стивена Пэддока
© AP Photo / Courtesy of Eric Paddock
Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса
Однако, как отмечают эксперты, в случае обнаружения патологии нельзя будет сделать однозначный вывод, что именно она побудила или оказала влияние на решение Пэддока совершить массовое убийство. Невролог Дуглас Филдс, занимающийся изучение цепочки гнева в мозговых системах, отметил, что подобные патологии мозга редко приводят к таким жестокостям, как массовый расстрел или теракт. По его словам, гораздо чаще преступники страдают психическими заболеваниями и антисоциальным поведением, уточняет телеканал.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Задержать преступника не удалось, поскольку он покончил с собой. Этот инцидент стал самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Стрельба в Лас-Вегасе

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена