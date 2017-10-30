США попытаются "замять" обвинение Манафорта, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американские власти постараются не дать развития обвинению в адрес экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса в отмывании средств, полученных от лоббистской работы в интересах Украины, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Согласно обвинительному заключению, Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006-2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.

"Я думаю, они (власти США) постараются замять это дело, потому что все, что связано с Украиной, для них — слишком болезненная тема", — заявил он РИА Новости.

При этом, по мнению эксперта, данное дело нанесет удар как по американскому лидеру Дональду Трампу, так и по демократам США и президенту Украины Петру Порошенко.

"С одной стороны, конечно, я думаю, что демократы не побоятся кричать о том, что Трамп завязан на коррупции. А с другой стороны, это будет удар, конечно, по режиму Порошенко", — сказал Фененко, добавив, что, учитывая то, насколько американская демпартия была связана с переворотом на Украине, это может стать ударом в том числе и по ней.