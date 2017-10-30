Граждане Грузии пожаловались на "скоропортящиеся" загранпаспорта

ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. Клуб путешественников Грузии призвал граждан страны подписать петицию к правительству с требованием улучшить качество заграничных биометрических паспортов, сообщает Sputnik Грузия.

В ней говорится, что при частом использовании документ быстро изнашивается и его приходится менять задолго до истечения срока действия. Это, в свою очередь, связано с дополнительными затратами: стоимость оформления загранпаспорта — 100 лари (около 40 долларов).

Авторы петиции потребовали улучшить качество страницы с фотографией и личными данными владельца документа.

"Из-за частого проведения этой страницы через электронные сканеры отрывается часть с кодом, а частое перелистывание с оборотной стороны влажным пальцем вызывает повреждения фотографии", — говорится в петиции.

Клуб путешественников также считает, что нужно улучшить качество краски на обложке паспорта и переплет страниц.

"Частое открывание паспорта вызывает в прямом смысле "ломание" паспорта, что чаще всего производится не пользователем, а работниками консульств, аэропортов и иными третьими лицам", — указано в требовании.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение правительства, необходимо собрать пять тысяч подписей.

С 2010 года в Грузии действует биометрическая система паспортов. Такой паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена микросхема, содержащая фотографию владельца и его данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и другие сведения.

Биометрический паспорт выдается сроком на 10 лет.

С 28 марта граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны Евросоюза.

Пребывание в странах Шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза.

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