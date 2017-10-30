СМИ сообщили, что Пучдемон едет в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон находится на пути в Брюссель, сообщила в понедельник радиостанция Premiere.

"По данным официального источника, Пучдемон, которого могут сопровождать другие бывшие члены правительства Каталонии, находится на пути в Брюссель", — говорится в сообщении.

Ряд испанских СМИ ранее в понедельник сообщил, что Пучдемон уже находится в Брюсселе. В иммиграционной службе Бельгии эту информацию назвали слухами.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен, представляющий партию фламандских националистов "Новый фламандский альянс", накануне не исключил возможность предоставления королевством политического убежища отстраненному от должности главе правительства Каталонии и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в этой связи, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В субботу Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.