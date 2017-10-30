В Таджикистане осудили братьев уничтоженного "министра войны" ИГ*

ДУШАНБЕ, 30 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Суд Хатлонской области Таджикистана вынес приговоры трем близким родственникам беглого экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова, ранее примкнувшего к террористической группировке "Исламское государство*" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Родственники Халимова были задержаны летом на юге Таджикистана при попытке перехода таджикско-афганской границы. По данным следствия, в Афганистане они хотели присоединится к ИГ* и направиться в Сирию или Ирак. Беглецов было семеро, они оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания. Четверо были ликвидированы, трое задержаны.
"Али Халимову, племяннику Гулмурода Халимова, его родным братьям Комилу и Назиру Халимовым вынесены приговоры от 7 до 18 лет лишения свободы", — сказал собеседник агентства.
В конце июня этого года к 10 годам лишения свободы за наемничество и попытку присоединения к ИГ* был приговорен 18-летний сын Халимова – Бехруз Гулмурод.
*Запрещенная в России террористическая организация