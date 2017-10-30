Курдистан: война и кризис вместо независимости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани 29 октября выполнил свое обещание уйти в отставку до 1 ноября. Пока что эксперты расходятся во мнении, позволит ли шаг Барзани выйти из политического кризиса внутри самого Курдистана.

Не вполне ясно, и как будут развиваться отношения Эрбиля с Багдадом: вместо обретения независимости Иракский Курдистан в результате проведения референдума получил новый вооруженный конфликт, на этот раз с властями Ирака.

Обострение внутренних противоречий

Референдум в Иракском Курдистане состоялся 25 сентября. Около 93% избирателей проголосовали за независимость. Обстановка в автономии и перед голосованием, и после больше напоминала масштабный праздник и карнавал, несмотря на то, что и Багдад, и все соседние страны выступили резко против голосования.

Еще до проведения референдума Барзани обещал, что сразу после голосования уйдет в отставку, в Курдистане будут избраны новый глава региона и парламент. Дело в том, что регион несколько лет жил в условиях перманентного политического кризиса. Если в столице региона, Эрбиле, а также в провинции Дахук Барзани пользуется огромной популярностью, то второй город автономии Сулеймания – это оплот курдской оппозиции. Даже в референдуме участвовали только 50% жителей Сулеймании.

Полномочия Барзани истекли еще в 2013 году. Однако тогда Иракский Курдистан столкнулся с нашествием боевиков ИГ*. В условиях чрезвычайной ситуации полномочия Барзани два раза продлялись – сначала парламентом, потом судом. Причем когда в 2015 году часть депутатов отказалась продлять полномочия Барзани, его сторонники блокировали работу парламента. С тех пор парламент перестал собираться. Со временем закончились и полномочия парламента. Собственно, чрезвычайная сессия 29 октября, где Барзани ушел в отставку, была первой встречей депутатов за два года.

Поэтому и к самому референдуму отношение внутри автономии разнилось. Оппозиция подозревала власти в желании создать "Барзанистан" — то есть добиться независимости Курдистана, поднять свою популярность у избирателей и остаться у власти. Влиятельное в Курдистане движение "Горан" ("Перемены") вообще выступило против проведения референдума.

Барзани накануне референдума и обещал, что не будет баллотироваться на новый срок и проведет всеобщие выборы президента и парламента автономии. Таким образом, прежний политический тупик внутри Курдистана будет "обнулен".

Как будут развиваться внутриполитические события теперь, после отставки Барзани, спрогнозировать пока трудно.

"Масуд Барзани останется членом Высшего совета Иракского Курдистана. Он обладает реальной властью… Правового вакуума до выборов в Курдистане в следующем году возникнуть не должно", — заявила РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов с ней не согласен.

"Если, действительно, он уйдет, то здесь нельзя исключать, что в Иракском Курдистане наступит ситуация нестабильности, которая может спровоцировать и внутренний кризис, которым могут воспользоваться и силы вне Курдистана… Так что это обостряет ситуацию и в Курдистане, и в регионе", — считает Долгов.

Сразу после референдума воскресли старые обиды между двумя ведущими политическими силами региона: Демократической партией Курдистана (ДПК), лидером которой остается Барзани, и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) из Сулеймании.

В 90-х годах ДПК и ПСК даже несколько лет вели боевые действия друг против друга. И хотя еще недавно ПСК и ДПК единым фронтом выступали за референдум, теперь они вновь вернулись к взаимной критике – на этот раз из-за неудач курдов перед лицом наступления Багдада.

Бывшие союзники-антиигиловцы

Еще одна точка в противостояния властей Ирака и курдов – нефтяная провинция Киркук, о вводе армии в которую после референдума объявил Багдад.

Официально Киркук не входит в границы Иракского Курдистана, однако после войны с ИГ* именно курды контролируют эту территорию. Когда-то, до проводимой Саддамом Хусейном политики "арабизации", курды составляли большинство населения Киркука. Это позволяет считать им Киркук своим. Юридические основания для притязаний на Киркук и должен был дать референдум.

Первоначально курды не отнеслись к угрозам Багдада серьезно. Дело в том, что курдское ополчение "пешмерга" в боях с ИГ* зарекомендовало себя как боеспособная и мотивированная сила. Иракская же армия от ИГ* много раз бежала. Серьезных успехов в боях с исламистами на севере Ирака она добивалась только в союзе с пешмерга.

И даже в дни референдума, одновременно с обменом колкостями, Багдад и Эрбиль обсуждали совместную военную операцию по освобождению города Хавиджа от ИГ*.

Достаточно солидно выглядит и военный потенциал курдской пешмерга. По оценкам специалистов, она насчитывает от 100 до 200 тысяч ополченцев (в зависимости от того, считать ли демобилизованных ополченцев, которые хранят автоматы дома). Пешмерга вооружена автоматами, пулеметами и гранатометами. А вот тяжелой техники дефицит – у пешмерга есть только несколько танков, артиллерийские установки, а также пикапы с установленными на них пулеметами. Своей авиации у Иракского Курдистана нет.

Потенциал противостоящих им сил выглядит весомее. Только шиитское ополчение Аль-Хашд аш-Шааби насчитывает от 60 до 90 тысяч человек, разделенных на 67 дивизий. Известно, что бюджет ополчения в 2016 году составлял почти миллиард долларов. По своему вооружению и уровню подготовки шииты вполне сопоставимы с курдами.

Иракские вооруженные силы насчитывают 250 тысяч человек, в том числе 130 тысяч – сухопутные войска. Также Багдад располагает авиацией, силами специальных операций, артиллерией и флотом, который, впрочем, на севере страны применить нельзя.

Ирак, конечно, не может стянуть на север, к Курдистану, все свои вооруженные силы, хотя бы потому, что одновременно продолжаются боевые действия против ИГ*.

Багдад сыграл на разобщенности курдов

Но зато Багдад сумел воспользоваться главной проблемой курдской пешмерга – ее разобщенностью, отсутствием единого командования, расколом бригад ополчения по партийному принципу. Сейчас командиры и бойцы ополчения зависят не столько от властей автономии, сколько от своей партии, которая их и финансирует.

Когда в середине октября иракская армия и шиитское ополчение действительно начали наступление на Киркук, пешмерга без боя оставила свои позиции.

"То, что произошло в Киркуке, – итог неправильной управленческой политики руководства Курдистана в течение 26 лет. Не была создана своя национальная армия. Каждая партия имеет свое ополчение, в каждой партии различные генералы, члены Политбюро имеют свои отдельные подразделения. Поэтому во время войны то или иное лицо могло дать приказ своим подразделениям не воевать", — пояснил РИА Новости известный курдский политолог Рамазан Карим.

По многочисленным свидетельствам, Багдаду и лидерам шиитов при посредничестве Ирана удалось договориться с Патриотическим союзом Курдистана о передаче Киркука ему. Взамен Багдад пообещал ПСК создать новую автономию, куда не войдут территории, подконтрольные второй партии, Демократическому союзу Курдистана, но зато в перспективе будет передана часть Киркука.

Эти события вызвали раскол и в самом Патриотическом союзе Курдистана – часть ПСК считает, что нужно было действовать заодно с Барзани, сохраняя перед лицом внешней опасности общекурдское единство. Часть, не доверяя Барзани и ДПК, считает, что нужно пользоваться историческим шансом, чтобы избавиться от Барзани.

"Нет единства в курдских рядах. ДПК критикует ПСК за то, что сдали Киркук без боя. ПСК критикует ДПК за то, что сдали Шенгал и Махмур (районы на западе Иракского Курдистана). Я вижу возможность новой гражданской войны в Иракском Курдистане", — констатирует Карим. По его мнению, Курдистан рискует быть расколотым на две части, примерно так же, как Палестина.

© AFP 2017 / Delil Souleiman Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана © AFP 2017 / Delil Souleiman Сирийские курды во время митинга в поддержку референдума о независимости Иракского Курдистана

"Иракский Курдистан будет всеми силами пытаться вернуть контроль над Киркуком… Однако, скорее всего, на основании соглашений с Багдадом Киркук будет иметь особый статус, наподобие Западного Берлина. Провозгласить независимость Курдистан, в принципе, может, но это будет самопровозглашенное государство, тем более, без контроля над Киркуком такая независимость невыгодна", — прогнозирует научный сотрудник сектора курдоведения Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев.

Минус 30% земли

Помимо провинции Киркук, иракская армия и шиитское ополчение пытаются взять под контроль границу Иракского Курдистана с Сирией и Турцией.

По оценке Рамазана Карима, по замыслу Багдада, это, с одной стороны, должно отсечь иракских курдов от их сирийских соплеменников, с которыми их связывает военное и экономическое сотрудничество. С другой – иракская армия хочет создать торговый коридор с турецкой провинцией Силопи для прямой торговли Багдада и Анкары. Наконец, одновременно Багдад хочет "полностью взять Иракский Курдистан в кольцо".

© AP Photo / Khalid Mohammed Президент иракского курдского региона Масуд Барзани © AP Photo / Khalid Mohammed Президент иракского курдского региона Масуд Барзани

"Если Багдаду это удастся, то это будет смерть для Курдистана, поэтому курды до конца будут бороться против этого", — заявил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр. По его данным, всего в результате наступления иракской армии и шиитского ополчения курды потеряли 30% подконтрольной им территории.

Сейчас линия соприкосновения стабилизировалась – курдам удалось остановить наступление Багдада, а с пятницы начал действовать режим прекращения огня.

Вертяев считает, что у Багдада нет целей взять под контроль территории, входящие в официальный, признанный Ираком состав курдской автономии.

* Террористическая организация, запрещенная в России