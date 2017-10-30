Бывшая правящая партия Каталонии согласилась на участие в досрочных выборах

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (302)

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне, Испания. 28 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости. Каталонская европейская демократическая партия (PDeCAT), которая входила в правившую ранее в автономном сообществе коалицию, согласилась участвовать в досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря.

"Мы будем участвовать в выборах в защиту институтов и против жалкой 155-й статьи конституции", — заявила генеральный координатор PDeCAT Марта Паскаль журналистам после встречи членов партии.

"Мы не боимся голосования. Голосование — это возможность, вариант защитить наш проект страны", — добавила она.

В понедельник проходила встреча в штаб-квартире партии в Барселоне. На ней ждали бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, однако он не появился. Испанские СМИ сообщают, что он и другие бывшие каталонские руководители находятся в Бельгии.

В понедельник партия "Левые республиканцы Каталонии", входившая в правившую ранее в Каталонии правительственную коалицию и выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, также согласилась участвовать в досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря.

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе главы правительства Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.

Генпрокуратура Испании 30 октября подала судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.