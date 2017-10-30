Бывшая правящая партия Каталонии согласилась на участие в досрочных выборах

БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости. Каталонская европейская демократическая партия (PDeCAT), которая входила в правившую ранее в автономном сообществе коалицию, согласилась участвовать в досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря.
"Мы не боимся голосования. Голосование — это возможность, вариант защитить наш проект страны", — добавила она.
В понедельник проходила встреча в штаб-квартире партии в Барселоне. На ней ждали бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, однако он не появился. Испанские СМИ сообщают, что он и другие бывшие каталонские руководители находятся в Бельгии.
В понедельник партия "Левые республиканцы Каталонии", входившая в правившую ранее в Каталонии правительственную коалицию и выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, также согласилась участвовать в досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря.
Генпрокуратура Испании 30 октября подала судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.