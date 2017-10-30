Ассанж вновь опроверг заявления о связях с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вновь опроверг связь с властями России. Об этом он сообщил в интервью программе "Познер".

Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"Нет", — ответил Ассанж на вопрос ведущего о том, действительно ли он использовал Wikileaks для нанесения вреда предвыборной кампании Хиллари Клинтон и делал ли он это в сотрудничестве с РФ.

"Я знаю Клинтон очень хорошо. Не лично, хотя в какой-то степени и лично – я читал многое из ее электронной переписки, ее письма к дочери например. Я достаточно хорошо изучил ее, а она, я полагаю, хорошо изучила меня… у нас есть ее письма, ее словам нельзя доверять. Она сделала это заявление для австралийского ТВ. Я гражданин Австралии, а Клинтон стремится лишить меня поддержки Австралии. Зачем она это делает? Она проиграла выборы (Дональду) Трампу. Она также проиграла выборы (Бараку) Обаме", — сказал Ассанж.

По его словам, Клинтон стремится снять с себя ответственность за свою некомпетентность и непопулярность. "Ее обвинения выдуманы", — добавил он.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США во время предвыборной кампании ее лидера Хиллари Клинтон и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.