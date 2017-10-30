Манафорта обвинили в отмывании денег, полученных за работу на Украину

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006-2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов, говорится в обвинительном заключении.

"Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010-2014 годах, — а также самого Януковича и Оппозиционного блока, преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", — говорится в обвинительном заключении.

В частности, в заключении говорится, что лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.