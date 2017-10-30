Wikileaks потеряла 97% дохода от действий США, заявил Ассанж

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Организация Wikileaks потеряла 97% доходов из-за действий властей США по блокировке платежей компании, сообщил в интервью программе "Познер" основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"В основном нас поддерживает общественность, финансируют наши подписчики, без помощи фондов, без госдотаций… Нас поддерживает общественность. Выпускаем фильмы, книги, я выступаю… Наша прибыль (в биткоинах — ред.) составила более 50 тысяч процентов. В ответ на нашу публикацию сведений из дипломатических телеграмм США и документов о войне в Ираке и Афганистане власти США развернули против нас кампанию, блокировала наши платежи… что лишило нас 97% нашего дохода", — сказал Ассанж.

"Люди начали пересылать средства по биткоину, а потом последовал настоящий взлет этой валюты. Получилось, что врач исцелил сам себя", — отметил основатель Wikileaks.

По его словам, из этих денег компания поощряет людей. "Хотя в целом это не особо работает. Но мы часто прибегаем к такому поощрению, чтобы привлечь внимание", — добавил Ассанж.