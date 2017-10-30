В штате WikiLeaks около 100 сотрудников, сообщил Ассанж

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Штат WikiLeaks насчитывает порядка 100 сотрудников, сообщил в интервью программе "Познер" основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"Мы — небольшая международная компания, в штате у нас порядка 100 сотрудников", — сказал Ассанж.

По его словам, также с ними работают много консультантов и волонтеров.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.