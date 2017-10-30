В ДНР назвали возможную причину увеличения числа обстрелов в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Увеличение интенсивности обстрелов в Донбассе может быть связано с визитом в Киев спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера и заседанием контактной группы в Минске, считает руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Волкер в пятницу посетил в Киев, где провел встречу с главой парламента Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко, а также с депутатами Верховной рады.

"В течение последних дней нами фиксируется увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Это совпало с очередным заседанием контактной группы в Минске и с визитом на территорию Украины спецпредставителя госдепа США Курта Волкера. Данный факт дает основания предполагать, что именно эти обстоятельства стали причиной роста интенсивности обстрелов территории республики", — сказал Якубов РИА Новости.