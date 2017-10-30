В Совфеде заявили, что не воспринимают учения ядерных сил США как угрозу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. России не угрожают учения ядерных сил США, которые следует рассматривать как рабочий момент поддержания обороноспособности страны, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Вопрос не в том, представляют ли ядерные испытания недружественной страны угрозу для нас, а в том, можем ли мы этой угрозе противостоять. Мы этой угрозе противостоять однозначно можем, российский ядерный потенциал существенно превосходит американский", — цитирует сенатора его пресс-служба.
Бондарев отметил, что действия как США, так и России согласуются с требованиями договора СНВ-3. "Предлагаю рассматривать испытания США не как угрозу международной безопасности и не как браваду для устрашения России или КНДР, а как обычный рабочий момент в системе совершенствования обороноспособности страны", — заявил он.